Civita aderisce alla campagna “Orange the word: end violence against women and girls”

Intanto nuova riunione di consiglio comunale. Tra i 6 punti posti all’odg l’assestamento di bilancio e la delibera della Corte dei Conti

Torna a riunirsi il consiglio comunale di Civita. Il presidente del consiglio, Antonluca De Salvo, ha convocato, in sessione ordinaria e in prima convocazione, presso l’aula consiliare del Comune, per lunedì 30 novembre, alle 18,30, una nuova seduta di consiglio comunale. La seconda convocazione, qualora l’adunanza andasse deserta, è prevista per il giorno successivo, venerdì 6 novembre, alle 18. Sei i punti all’ordine del giorno. Si inizierà con l’approvazione dei verbali della seduta precedente.

Al secondo punto è prevista la ratifica della variazione di bilancio, delibera di giunta comunale n°53 del 6 novembre 2020. Al terzo punto il consiglio sarà chiamato a discutere e a deliberare sull’assestamento generale di bilancio e sulla salvaguardia degli equilibri riferiti all’esercizio finanziario 2020. Si proseguirà con la discussione sulla deliberazione n° 143/2020 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Calabria – relativa all’esame dei questionari riguardanti la gestione finanziaria del triennio 2015/2017 e conseguente adozione misure correttive a norma dell’articolo 148 bis, comma 3, del Tuel.

Si proseguirà con la proposta avanzata dall’Anpci, presieduta da Franca Biglio, di conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”. Il consiglio comunale, alla fine, sarà chiamato a discutere e ad aderire ai principi e alle indicazioni contenute nel documento del “Comitato per la difesa e la promozione della Sanità pubblica – Distretto del Pollino -” . Intanto, il primo cittadino di Civita, Alessandro Tocci, informa che l’amministrazione comunale di Civita, in occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne, ha aderito alla campagna “Orange the word: end violence against women and girls”, promossa dal Segretariato generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare tutti su una tematica di estrema importanza.

L’amministrazione di Civita aderendo alla campagna ha provveduto a illuminare d’arancio la casa comunale. Il primo cittadino del comune Arbëresh ha inteso, altresì, ringraziare Andrea Nigro, responsabile dell’associazione “Socialmente”, per aver donato al comune di Civita 500 mascherine chirurgiche e un termo scanner. La stessa associazione “Socialmente” l’anno scorso, in occasione della giornata mondiale contro la violenza alle donne, aveva fatto dono al comune di Civita di una “panchina rossa”.

