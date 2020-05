Civico e Popolare: «La maggioranza di “Corrado” Stasi è una barzelletta»

Secondo Civico e Popolare di Corigliano Rossano, come nel passato, anche per quanto riguarda l’emergenza rifiuti, la colpa è sempre di qualcun’altro

Civico e Popolare attacca l’Amministrazione capitanata da Flavio Stasi: «tra i tanti fallimenti della giunta di dilettanti che governa la nostra Città, la questione rifiuti è sicuramente sotto il naso di tutti. Basta farsi un giro e, equamente, ogni angolo di Corigliano-Rossano è ormai colmo di buste, sacchi, topi e carte portate via dal vento maleodorante».

Secondo l’ala della Minoranza che fa capo a Gino Promenzio, ricollegandosi all’emergenza Covid, «questa maggioranza da barzelletta tiene ancora i soldi per i bonus alimentari fermi nelle casse del comune e non li distribuisce a chi ne ha bisogno».

Civico e Popolare torna sull’emergenza rifiuti: «Abbiamo ancora nelle orecchie la litania del sindaco Corrado Stasi, che per anni prometteva grandi rivoluzioni nel settore, affermando di avere chissà quali grandi progetti alternativi, di cacciare chi “speculava sull’immondizia”, di rendere autonoma la città. Avrebbe il sindaco, in un sol colpo, buttato via anni di cattiva gestione della vecchia politica. Invece, proprio come allora sono ancora tutti lì i cumuli della vergogna.E, oggi come allora, la colpa è sempre di “qualcun altro”.

Commenta

commenti