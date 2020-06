Civico e Popolare sostiene la protesta dei cittadini di Cantinella

“Cantinella di Corigliano Rossano troppo lontana dal centro del potere per essere degnata di attenzione”

Alla popolazione di Cantinella in protesta – che lamenta in particolare l’assenza dei servizi e il perdurare delle criticità ambientali – giunge il sostegno di Civico e Popolare; che ne sostiene la lotta per ottenere condizioni di vita dignitose per quella che è la terza città della Calabria, amministrata dalla peggiore giunta della storia. “Era il 5 febbraio 2020 quando il sindaco Stasi e il suo vice (almeno crediamo ricopra ancora questa carica) Malavolta promettevano vacuamente di “predisporre in breve tempo gli interventi che dovessero eventualmente risultare necessari per consentire la riapertura del servizio” dell’Ufficio Postale di Cantinella, in attività da circa 50 anni, chiuso sotto l’amministrazione Stasi. Cantinella di Corigliano-Rossano, Italia! Luogo di umanità profonda e laboriosa, con le zecche tra i bambini, i liquami, l’immondizia ovunque, i rettili che invadono le case a ridosso dell’ex Consorzio di Bonifica e mille altri problemi. Troppo lontana dal centro del potere inetto e finto progressista, per essere degnata di attenzione. Come del resto, purtroppo, l’intera città.

