Città della Musica in azienda, il concerto il 6 gennaio nello stabilimento Gallo

Lunedì 06 Gennaio, ore 18, nella zona industriale – settore 1- 2 di Corigliano, presso lo stabilimento dell’azienda agricola GALLO, storica partner della fortunata kermesse musical, è in programma il 301° appuntamento concertistico. Ad esibirsi il soprano Maria Assunta Campana e la pianista Teresa Morise. I luoghi di lavoro diventano cornice delle migliori iniziative socio-culturali locali. Come in occasione del prossimo appuntamento della prestigiosa kermesse musicale La Città della Musica, giunta alla sua quindicesima edizione, con la direzione e l’ideazione del Maestro Giuseppe Campana. Un concerto d’eccezione in cui la leggiadria della musica sposerà l’ambiente di lavoro di una delle maggiori aziende leader del settore agricolo del territorio.

La Cittadinanza è inviata a partecipare. I concerti della rassegna “La Città della Musica” sono tutti gratuiti.

Le Coordiante GPS per raggiungere la location dell’evento sono le seguenti: Agricor Zona Industriale 87064 Corigliano Calabro CS

https://goo.gl/maps/Y9Pp45BUMAF2

Corporate background L’azienda Gallo, da oltre 30 anni, è una delle maggiori realtà calabresi per la coltivazione e lavorazione di frutta e agrumi.

Posizionata nella Piana di Sibari, area affacciata sul mar Ionio alle spalle del Pollino, l’azienda, dagli anni ’80, dopo aver consolidato un’ampia esperienza, si è posizionata sul mercato nazionale e internazionale come partner affidabile orientato all’innovazione di prodotto e processo. L’azienda vanta oggi linee produttive di eccellenza, per prodotti tipici legati al territorio come clementine, arance, albicocche e pesche. Dal 2012 ha differenziato la propria offerta grazie alla produzione di melagrana approfondendo la propria offerta con albicocche varietà rossa e nuove varietà di clementine.Produzione integrata e certificata «Globalgap» garantiscono massima qualità e salubrità nei confronti dei clienti nazionali e internazionali.

