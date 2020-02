Circolo legambiente Nicà: «No buche per interrare rifiuti ma impianti di riciclo»

Di seguito la nota stampa del circolo legambiente Nicá: «Se fino a ieri mancavano gli interlocutori oggi chiediamo, con la massima urgenza, al governo regionale di intervenire sull’emergenza rifiuti che sta creando grossi disagi all’intera provincia di Cosenza. È necessario risolvere questa emergenza subito, ma ancor di più iniziare a proiettare la nostra regione partendo dalla realizzazione di impianti di trattamento, verso quella modernità di cui ha bisogno. I rifiuti iniziano ad accumularsi in modo importante anche nel piazzale dell’ex ospedale Vittorio Cosentino di Cariati, molte sono le segnalazioni di cittadini e pazienti che ci sono giunte in questi giorni.

Il nostro territorio è continuamente mortificato e depauperato di ogni servizio. Chiudono gli ospedali, aprono nuove discariche, i giovani partono. Auspichiamo ad una rapida risoluzione di questa emergenza e come sempre invitiamo tutti a differenziare bene ed il più possibile i rifiuti, oltre che ad adottare uno stile di vita che sia il più possibile sostenibile e green. Il mondo sta vivendo emergenze globali di vario genere e tutti dobbiamo fare la nostra parte per cambiarlo in meglio, per noi tutti e per il futuro dei nostri figli.

