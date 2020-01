“Cip!” di Brunori è in testa alla classifica dei dischi più venduti

Il cantautore cosentino scalza il rapper Tha Supreme, in classifica da nove settimane e guadagna il primo posto con l’album uscito il 10 gennaio

ROMA New entry made in Calabria in testa alla classifica Fimi degli album più venduti. “Cip!”, il nuovo disco di Brunori Sas, cantautore cosentino divenuto un punto di riferimento per la musica d’autore in Italia, uscito il 10 gennaio si posiziona al primo posto della lista scavalcando “23 6451” del rapper Tha Supreme, in classifica da 9 settimane, e Persona di Marracash, nel ranking da 11. Secondo e terzo posto per i due lavori degli artisti di Fiumicino e di Barona. Salgono anche “Colpa delle Favole” di Ultimo, al quarto posto e “FSK Trapshit Revenge” del collettivo trap FSK Satellite. Prime tre posizioni invariate della classifica dei singoli. Primo posto per “Blun7 a Swishland” di Tha Supreme, secondo per la hit “Dance Monkey” di Tones and I e terzo per “Ti volevo dedicare” brano di Rocco Hunt con J-Ax & Boomdabash. Scende di una posizione Ultimo che passa con “Tutto questo sei tu” dal quarto al quinto posto, mentre risale di 7 posizioni “Asia No” di FSK SATELLITE, Taxi B, Sapobully, chiello_fsk & Greg Willen, che passa dall’undicesima piazza della scorsa settimana alla quinta di adesso. ( https://www.corrieredellacalabria.it/regione/cosenza/item/220948-cip-di-brunori-e-in-testa-alla-classifica-dei-dischi-piu-venduti/)

