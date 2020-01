Cina: Ospedale pronto in dieci giorni. Proprio come nella Sibaritide…

Il Coronavirus esploso in Cina sta diventando sempre di più un’emergenza da non prendere sottogamba. Il governo di Pechino ha pensato bene di costruire a Wuhan, epicentro del ceppo della malattia, un nuovo Ospedale. Ma la vera notizia è che la struttura sarà pronta in soli 10 giorni e potrà ospitare mille pazienti. I lavori sono iniziati oggi, 24 gennaio, e dalle immagini diffuse dalla tv di Stato si possono notare decine di ruspe già impegnate. L’Ospedale sorgerà in un’area di ben 25 mila metri quadrati. Dalla Cina fanno sapere che l’opera sarà conclusa il prossimo 3 febbraio ma, secondo gli ingegneri impiegati, i tempi per la sua realizzazione potrebbero accorciarsi fino a sei giorni. Impossibile non fare il paragone con l’Ospedale della Sibaritide che, tra firme e lungaggini, sembra sempre più una chimera. Leggendo queste notizie provenienti dalla Cina difficilmente, a qualcuno, non staranno fischiando le orecchie.

