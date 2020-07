Il Cimitero di Rossano e la dignità negata ai defunti

Quanto abbiamo da dire e da denunciare non è un fatto di oggi, ma é una segnalazione datata che ancora ad oggi non trova riscontro e soluzione. Nel cimitero di Rossano ci sono ancora, purtroppo, a distanza di mesi ormai, dei loculi sprovvisti di lapide e di impianto elettrico utile ai famigliari dei defunti per installare una piccola luce che illumini l’anima e il ricordo dei propri cari, ma che dii dignità stessa a chi oggi ci ha lasciato per raggiungere posti sicuramente migliori a confronto del nostro pianeta dove, appunto, non c’è più rispetto neanche per il dolore.

Ed è proprio al dolore di un figlio che oggi ci appelliamo. Un ragazzo giovane che ha perso la mamma e che instancabilmente, in tutti i contesti social e non, sta facendo richiesta per dare al proprio caro quel poco di dignità e rispetto che abbiamo citato pocanzi, avendo anche già pagato tutti i servizi cimiteriali.

Ad oggi però, nessuno ha ascoltato le richieste di questo Giovane. Nessuno all’interno del comune, ha dato riposta ai quei perché, a quelle richieste, a quella mancanza di rispetto che è dovuta non solo al congiunto di questo ragazzo ma, a tutti i defunti. Nessuno si è prodigato di capire la situazione in quello che è il sistema cimiteriale, cosa non sta funzionando e perché non sta funzionando.

Intanto, mentre c’è chi non pensa, a Corigliano Rossano c’è chi soffre per questo e nessuno se ne importa.

Mentre tutti parlano di cambiamento ed evoluzione, quello che noi vediamo sono sempre le solite cose e le solite problematiche. Forse anche la livella di Toto è superata ormai, forse ci sono anche i morti di serie A e di serie B. Forse ci vuole la raccomandazione pure per essere tumulti con dignità. Forse… Ormai si vive in un disperato forse che altro non fa, che creare forti sofferenze a chi attende e a chi combatte contro, a quanto sembra, contro i mulini a vento.