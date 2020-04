«Chi ci sta dietro lo smantellamento del “Giannettasio”, per costituire il Polo Covid-19?»

L’Opposizione: «A Corigliano-Rossano vietato ammalarsi. Dove sono i nuovi medici? È “arrivata” Pneumologia Covid-19 e si sono svuoti Cardiologia e Pronto Soccorso»

«In un momento in cui l’infezione da Coronavirus, mantiene la sua pericolosità ma cambia caratteristiche, il Ministro della Salute Speranza e il presidente della Giunta Regionale Santelli individuano con chiarezza (e in maniera univoca) le strategie di risposta alla pandemia: i malati, per fortuna sempre meno gravi e sempre di meno, devono essere curati negli ospedali più grandi e attrezzati (HUB) e gli ospedali “misti” rappresentano, certamente, un punto di amplificazione del contagio».

Parte da queste dichiarazioni l’analisi dei consiglieri comunali di Opposizione di Corigliano-Rossano, Gino Promenzio (Civico e Popolare), Aldo Zagarese (Partito democratico), Rosellina Madeo (Fiori d’Arancio) e Francesco Madeo (Gente di Mare). Una dura accusa all’indirizzo di chi (il sindaco in primis) avrebbe ridotto Corigliano-Rossano «Come l’Etiopia colonizzata».

«Da Cosenza – scrivono – forse valutata la grande quantità di quattrini e l’opportunità di assunzioni, qualcuno decide che tutto sommato trasformare lo Spoke di Rossano in un sicuro centro Covid-19 all’avanguardia sarebbe stata cosa semplicissima. E quindi, con la complicità della dirigenza sanitaria locale, si avvia una operazione fuori luogo e fuori tempo». È così che «la totale inesperienza, la non conoscenza della gestione della salute sul territorio e qualche (cattivo) consigliere – precisano dai banchi della minoranza – hanno fatto in modo che il primo cittadino abboccasse all’amo delle vuote promesse future, facendogli abbandonare ogni giusta e concreta rivendicazione per i reparti che, tra Corigliano e Rossano esistono e vivono solo grazie a medici, infermieri operatori, che mettono a repentaglio la loro vita ogni giorno, per fornire salute all’utenza».

Ma intanto, i quattro rappresentanti dell’opposizione rivelano un altro retroscena inedito, che mette sotto accusa anche il direttore sanitario dello Spoke, Pierluigi Carino, reo ad avviso di Promenzio, Zagarese e dei due Madeo di aver firmato un ordine di servizio per «spostare ben quattro specialisti dal reparto di Cardiologia di Rossano da utilizzare nella nuova Pneumologia Covid-19». «Ma non ci avevate detto – si chiedono a questo punto – che sarebbero arrivate da fuori carovane di medici e infermieri?»

«Questo fatto – aggiungono – segna la fine della Cardiologia a Rossano, determinandone il declassamento a reparto di trasferimento dei pazienti verso Belvedere, Castrovillari, Cosenza e Catanzaro… E tutto questo proprio mentre l’Unità di Terapia Intensiva Coronarica è chiusa da quaranta giorni e nessuno provvede a riaprirla». Stesso dicasi per il Pronto soccorso dove due pneumologi «avranno come destinazione – sono sempre i consiglieri di minoranza a dirlo – il Polo Covid-19, sguarnendo di fatto un reparto di così vitale importanza».

Da qui, la supposizione: «Ma allora, il coronavirus non è un’emergenza?! E che cosa andranno a fare quattro cardiologi in un reparto di Pneumologia Covid-19? La riabilitazione cardiorespiratoria…quindi trattamenti postumi. Non di emergenza. Quindi perché questa fretta di aprire il Polo a Covid-19? Con ogni probabilità dopo il 26 aprile si apriranno gli ambulatori e senza quattro specialisti sarà impossibile garantirli a Rossano. Abbiamo da oggi quindi, quattro bravissimi medici in meno in grado di curare infarti, arresti cardiaci, aritmie, eseguire elettrocardiogrammi e molto altro ma che saranno a disposizione di eventuali malati per fargli fare esercizi di respirazione… Augurandoci ovviamente che non si ammalino di Covid-19 (cosa che sapremmo a chi inequivocabilmente addebitare). Questa follia, per come abbiamo visto nelle foto raccapriccianti di documenti calati dalla finestra del Giannettasio, sta determinando la paura di essere contagiati in ospedale. Già l’utenza è in forte calo. La gente inizia a temere di rivolgersi ad una struttura che viene colpevolmente sguarnita per far posto ad un inutile Polo in cui i malati Covid-19 e gli altri pazienti ordinari non hanno percorsi chiaramente distinti. Una struttura, in cui chiaramente si rischierebbe di essere esposti (a partire dal personale) maggiormente al contagio».

Da qui la proposta ai vertici dell’Asp e al primo cittadino per ottenere il rilancio degli ospedali della rete territoriale. Come? «Rifiutare immediatamente – dicono – la fregatura che stiamo subendo, complice una politica succube e confusa, che determinerà l’immediata morte del Giannettasio e del Compagna. Contrattare a schiena dritta, tutti insieme, il rafforzamento dei reparti esistenti e la riapertura di quelli chiusi, in particolare a Corigliano. Fornire immediate e appropriate risposte alle domande di salute che vengono dal territorio, con la costituzione di reti epidemiologiche e di assistenza domiciliare. Noi – concludono – lotteremo fino alla fine per la tutela dell’integrità dei nostri concittadini e contro la spoliazione dei nostri ospedali»

