Ci ha lasciati Palmino Maierù. Il ricordo dell’Eco dello Jonio

LA REDAZIONE DELL’ECO DELLO JONIO

Palmino Maierú, una vita spesa per Paludi”: così avevamo titolato l’articolo in cui Palmino aveva scelto la nostra Redazione per raccontarsi. Lui che, davvero, mosso da una grande passione per la storia e l’archeologia della sua amata Paludi, conduceva battaglie per quella Castiglione che meritava essere scoperta, vissuta, amata.

Lui che metteva in comunicazione le famiglie, grazie al suo lavoro da tecnico dei telefoni, tra un filo e l’altro sognava la grande Castiglione e scriveva, scriveva. E così nascevano i suoi libri così ricchi da diventare una vera autorità. Lui che da assessore fece tanto per la sua Paludi.

Instancabile condottiero di una cultura che non deve avere colori politici. Ci mancherai Palmino, mancherà la tua immancabile lettera per segnalare qualche anomalia nella gestione del Parco di Castiglione, mosso da un profondo dispiacere per quello che si potrebbe fare per i beni culturali del nostro territorio. Una vita spesa la tua ad alzare veli e scoprire bellezze.Ti meritavi un gran funerale Palmino, ma in questo periodo di surreale silenzio, stai sicuro che ogni angolo, ogni pezzo della grande Castiglione sussurrerà il tuo nome… Palmino Maierú da Paludi.

