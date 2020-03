“Noi ci siamo”, a Cariati è già attivato servizio a domicilio

Alimenti e farmaci a casa per over 70 e malati. Priorità a persone sole e senza famiglia

Emergenza Coronavirus, i cittadini di età superiore a 70 anni ed i soggetti immunodepressi (affetti da patologie gravi) possono richiedere il servizio di assistenza a domicilio “Noi ci siamo”. È stato attivato il numero ad hoc. Sarà data priorità alle persone sole e senza assistenza familiare.

È quanto fa sapere l’assessore alle politiche sociali Sergio Salvati informando che l’iniziativa condivisa con volontari, associazioni e parrocchie, si inserisce nell’ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in atto ed è finalizzata, in particolare, ad evitare l’esposizione al rischio di contagio ai soggetti maggiormente vulnerabili.

Il servizio prevede l’erogazione delle prestazioni sociali gratuite di acquisto beni di prima necessità (alimenti, farmaci, ecc.) su indicazione degli interessati e consegna a domicilio; prelievi del sangue, e misurazione della pressione arteriosa. Queste ultime prestazioni saranno eseguite da personale specializzato in seguito a prescrizione medica.

Le richieste dovranno pervenire dalle ore 9 alle ore 13 da lunedì a venerdì, al numero 0983.942204.

