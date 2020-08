Chiude l’Ufficio Forestazione di Piragineti. Opposizione a Stasi: «basta approssimazione»

«Meraviglia la superficialità con cui questo Sindaco e la sua giunta affrontano le problematica della città e dei cittadini». Infatti, come denunciano i consiglieri di minoranza Luigi Promenzio, Rosellina Madeo, Aldo Zagarese e Francesco Madeo, a distanza di nemmeno una settimana dall’assicurazione fornita al consiglio comunale, il Sindaco è stato smentito dai fatti.

Infatti, come riporta l’opposizione, mentre il Sindaco rassicurava il Consiglio Comunale che non vi sarebbe stato alcun smantellamento dell’Ufficio Unità Operativa d’ambito Foreste Forestazione Difesa del Suolo – sede di Corigliano- Rossano ubicato a Piragineti, nelle stesse ore la Regione adottava il provvedimento di trasferimento dell’ultimo dipendente in servizio in quell’ufficio .

«Al momento pertanto l’ufficio e’ di fatto chiuso, infatti l’ ultimo dipendente, in pensione a decorrere dal 1 settembre, é in ferie fino al pensionamento. Noi non crediamo che il Sindaco abbia raccontato bugie ma temiamo che sia stato tenuto veramente in scarsa considerazione dai dirigenti regionali con cui ha interloquito. Chiediamo che con forza e nelle prossime ore si faccia carico di questa vicenda con serietà autorevolezza ed accuratezza».

