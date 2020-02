Chirurgia: sospesa la chiusura del reparto fino a nuovo incontro

Sospeso fino a martedì 3 marzo il provvedimento di chiusura del reparto di chirurgia nel presidio ospedaliero del Compagna dell’ospedale spoke di Corigliano-Rossano che, quindi, fino a quella data continuerà a funzionare regolarmente.

A darne notizia attraverso una nota stamps è il Sindaco Flavio Stasi che stamani ha incontrato, a Cosenza, il neo commissario ad interim dell’Asp Giuseppe Zuccatelli alla presenza, tra gli altri, del Sindaco di Cetraro, Angelo Aita e dei direttori sanitari degli ospedali spoke di Paola-Cetraro Antonio Figlino e di Corigliano-Rossano Pierluigi Carino.

«Nel corso dell’incontro – si legge nella nota – accogliendo la proposta del primo cittadino, il commissario Zuccatelli ha fissato per martedì 3 marzo mattina un incontro ad hoc con il neo costituito comitato di rappresentanza della conferenza dei sindaci della provincia di Cosenza per discutere della questione aperta del reparto di chirurgia e di programmazione generale degli interventi da attuare in tema di investimenti sull’offerta sanitaria territoriale».

«In questa ottica e direzione – si legge ancora – Stasi ha, quindi, chiesto al Commissario, che ha condiviso, l’istituzione di un tavolo tecnico-politico per discutere di una riorganizzazione trasparente e complessiva dello Spoke di Corigliano-Rossano che sia funzionale ed efficiente dal punto di vista medico e che sia condivisa dal territorio».

