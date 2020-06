Agostino Chiarello: abbiamo portato Campana nel futuro

“Abbiamo inciso sulla qualità della vita dei cittadini di Campana anche in tema di sicurezza”

Dopo un mandato proseguito oltre i convenzionali 5 anni – prolungato dall’emergenza Coronavirus – il sindaco di Campana Agostino Chiarello tira le somme della sua legislatura, motivando in particolare la capacità dell’amministrazione “di vincere una precisa scommessa: portare Campana nel futuro. E l’abbiamo fatto grazie alla sinergia fra amministrazione e macchina comunale con un lavoro su bandi e finanziamenti che ci ha permesso di trasformare il nostro comune senza gravare sulle tasche dei cittadini. Viabilità, illuminazione, restyling del centro storico: l’attrattività del nostro borgo è cambiata con interventi mirati ad agevolare chi viene da fuori e i cittadini. Abbiamo reso la Fiera della Ronza evento mediatico di rilevanza nazionale, così come l’Incavallicata, e soprattutto abbiamo portato opportunità di lavoro grazie ai tirocini di inclusione sociale, un grandissimo investimento che siamo riusciti a convogliare sul territorio insieme a Bocchigliero e Longobucco e che ha permesso a decine di persone di avere formazione e lavoro.

Abbiamo inciso sulla qualità della vita dei cittadini anche in tema di sicurezza, grazie ad una costante sinergia con le forze dell’ordine. Sono stati 5 anni intensi, e se mi guardo dietro le spalle vedo tanto lavoro ma tante soddisfazioni. E nonostante le difficoltà legate alla pandemia e al lockdown, nonostante le difficoltà intrinseche dei paesi delle aree interne per la crisi occupazionale e la lontananza dai centri di potere, vedo una comunità più serena e solidale. La crisi Covid ha prolungato il mandato, di fatto portandolo oltre i cinque anni canonici, ma il mio impegno non cambia e le mie energie continuo a spenderle per il bene dei miei cittadini”.

