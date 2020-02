Centro storico Rossano: interruzione idrica in corso

È in corso una improvvisa interruzione dell’erogazione idrica che sta interessando, in questo momento, la parte alta del Centro Storico (in particolare Via S.Stefano, Piazza Grottaferrata, Salita Ospedale, Via S.Nilo, Corso Garibaldi, Via San Bartolomeo, Piazza Steri e Piazza SS.Anargiri) ma che potrebbe interessare nelle prossime ore anche la parte bassa. A darne notizia sono gli uffici comunali prontamente intervenuti, appena ricevuta la segnalazione, su una importante perdita d’acqua in Piazza Grottaferrata. Per la riparazione – precisa l’Amministrazione Comunale, scusandosi per eventuali disagi – è stato purtroppo necessario chiudere la condotta idrica principale per lo stretto tempo necessario alla individuazione e riparazione del guasto.

Commenta

commenti