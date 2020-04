Centro Covid Rossano, Federico (FI): «Contrari a questa scelta»

Continua a tenere banco l’argomento Centro Covid a Rossano. Sull’argomento è intervenuto anche il vice coordinatore dell’area bizantina di Forza Italia, Giandomenico Federico. «In queste ore, in cui si rincorrono molte notizie e che molte di esse sono fake news o solo rumors cosiddette voci di corridoio, ci interroghiamo sulla veridicità e la fattività di questa opzione che, laddove confermata, rappresenterebbe, a nostro avviso, una incongruenza ed una stridente operazione rispetto a quella che è la reale condizione dei nostri presidi sanitari e delle loro donazioni umane, professionali e tecniche».

Secondo Federico: «le carenze sono abbondantemente note e certificate sia in ambito istituzionale che note presso l’utenza che combatte con disservizi, ritardi e mancanza di offerta sanitaria e che, se dovesse verificarsi l’ipotesi del centro Covid, non solo vedrebbe annullata la prestazione dei servizi basici ed essenziali, gli interventi per coloro i quali negativi al virus oggi trovano nella struttura cure e primi riscontri per le patologie non Covid, ma perderebbe anche Corigliano-Rossano la sua capacità di #ZeroContagi che grazie alla quasi totale aderenza della popolazione alle stringenti ma doverose regole, stanno facendoci attraversare questo drammatico momento epidemico».

La presa di posizione di Forza Italia è chiara: «Non serve dirlo che siamo nettamente contrari a questa scelta che da molti punti resta ancora incomprensibile, alla luce della possibilità più volte suggerita di adeguare e ripristinare le funzionalità dell’ex Ospedale di Cariati rendendolo unico centro Covid baricentrico anche per il Basso ionio cosentino, così lasciando immutate le funzionalità di quei reparti che in queste ore stanno irreparabilmente lasciando il posto ai reparti dedicati al coronavirus. Certi che il Sindaco affiancato dal suo staff tecnico e dal suo comitato scientifico che sinora lo ha confortato, consigliato e coadiuvato nelle scelte, possa ben decidere per il bene di tutti. Pensiamo ad oggi per un futuro migliore del nostro territorio»

