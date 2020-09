Celestino presenta la collezione “Freud” per il 2021

Dopo il successo registrato durante la Milano Fashion Week lo scorso febbraio con la Collezione A/I 2020-2021 interamente ispirata a distanza di un secolo ai mitici Anni ’20 ed al cinema muto, la Maison Celestino si inserisce negli eventi in programma delle Fashion Week, per la presentazione delle collezioni P/E 2021, con un evento che si svolgerà nella terra d’origine della Maison, a Rossano, di cui la stessa testimonia autenticamente storia e tradizioni. L’evento sfilata si terrà domenica 27 settembre 2020, nella prestigiosa location della Vaccheria Foti in Rossano (CS), con inizio previsto per le ore 18.

La prestigiosa Maison Celestino presenterà al pubblico nazionale ed internazionale trenta capi di alta moda, da cocktail e grande soirée, con tessuti realizzati su telai a mano ed artigianali in speciali intrecci di nobili fili di lino, cotone e seta, e colori che si ispirano a decise gradazioni della terra, in bianco e nero, con nuances che vanno dal senape al verde insieme ai toni caldi del rosso e del viola.

La tradizione del Made in Italy e l’alta sartoria che caratterizzano la storica Maison Celestino, associate alla straordinaria fattezza dei tessuti concepiscono una collezione denominata “Freud”, interamente ispirata al padre della psicanalisi, la scienza per la quale “l’esperienza soggettiva è prioritaria, l’introspezione potente”.

L’abito della collezione “Freud” è un’estensione dell’inconscio in quanto “corpo vuoto” che si appoggia sul denominato “corpo pieno”. L’abito diventa così parola e con un impulso creativo, come asserito da Lacan nella seguente citazione, “dov’è l’anima è il corpo”, esso diviene tratto identitario. La collezione “Freud” per la P/E 2021 della Maison Celestino, composta in chiave stilistica innovativa e dalle linee eleganti, prende le mosse proprio da questa premessa.

Maison Celestino, casa di moda italiana cara ad Ava Gardner, ha inteso strutturare la collezione “Freud” con l’esclusivo impiego delle proprie lavorazioni tessili artigianali, identificative di un marchio che, attraverso il mistero della creazione, ridà costantemente vita ad una tradizione valorizzata in chiave moderna. L’evento sarà trasmesso da Fashion Channel.

