Cede condotta fognaria a Corigliano: «Sindaco, non è un pesce d’aprile. Intervenga se ne è capace!»

Oltre al danno la beffa: i cittadini coriglianesi di via San Francesco di Sales, costretti in casa dall’epidemia, devono fare i conti anche con il cedimento della condotta fognaria

Il Covid-19 sta monopolizzando le attenzioni di governo ed Enti locali. Lo Stesso si può dire anche per quanto riguarda Corigliano Rossano? Leggendo la denuncia di Filippo Belmonte, abitante coriglianese di via San Francesco di Sales, molto probabilmente si.

Una vera e propria segnalazione per denunciare una fogna a cielo aperto in piena attività: «Caro Sindaco – apre la lettera – non è un pesce d’Aprile ma la seconda emergenza per questa città. Ma, a differenza della prima, Lei appare “sordo, cieco e muto” come, del resto, tutta la filiera amministrativa che si è avvicendata negli ultimi dieci anni».

Dietro “lo scoppio” della fognatura una lunga e infinita storia di incuria su cui Flavio Stasi, a suo dire, si doveva porre come baluardo di discontinuità: «Bisogna riconoscerle – continua Belmonte senza peli sulla lingua – che non sta smentendo e, ancor di più, non sta deviando il percorso storico tracciato dai Suoi predecessori». Lo stesso cittadino allega le prove del guasto: «Se non si rende l’idea, può sempre recarsi in loco e constatare il marcio in cui siamo costretti a trascorrere a giorni alterni, ormai, la nostra quotidianità».

