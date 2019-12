C’è chi sale, c’è chi scende… un borsino etico e sociale, per questa settimana che è l’ultima dell’anno. Al centro, la Calabria e la sua gente. Siamo una terra ambita dai turisti ma allo stesso tempo rimaniamo un suolo dal quale tutti vogliono andare via persino i vecchi che ormai in questa regione non trovano il giusto ristoro di servizi e diritti. Ma la Calabria è anche terra di solidarietà che non è mai troppa (purtroppo) per il carico di problemi che abbiamo. Intanto, mentre tutto scorre continuano a tagliarci i fondi per cultura, istruzione e formazione; insomma, i fondi per il nostro domani. Ah, dimenticavamo, abbiamo cambiato un po’ l’aspetto grafico di questo spazio critico… speriamo piaccia e sia apprezzato.

