Catanzaro: commerciante chiude a mezzanotte e riapre dopo quindici minuti: «Applico il Dpcm»

Ha dell’incredibile quello che è accaduto nelle scorse notte nel quartiere marinaro del capoluogo calabrese. Si tratta di un buco normativo?

Dove può arrivare il fiuto per aggirare gli ostacoli per i calabresi? Per giungere ad una risposta condivisa basta farsi un giro a Catanzaro, dove Aldo Manoiero, titolare del Plaza cafè, ha “stravolto” il DPCM che prevede la chiusura di alcune attività alle 24. L’esercente, sottolineando che nel decreto non fosse presente l’orario di riapertura per i locali h24, nella notte di mercoledì ha chiuso a mezzanotte – puntuale come un orologio svizzero – per poi rialzare la saracinesca quindici minuti dopo. Il tutto è documentato da un articolo dei colleghi de La Nuova Calabria, con tanto di servizio video consultabile su YouTube. Tempestivo l’arrivo delle Forze dell’Ordine che, però, di fronte a tale buco normativo, altro non hanno potuto che lasciare l’attività aperta. Della serie Aldo Manoiero 1 Decreto presidenziale 0.

