Castrovillari: VII edizione di “Libriamoci” al Mattei-Pitagora-Calvosa  

“Sintomatici alle Emozioni”: questo il tema della sesta edizione culturale rivolta alle scuole nel centro del Pollino

Per la cultura dell’incontro. A Castrovillari il 21 novembre, alle ore 16, si terrà on line, sulla piattaforma Google suite for Education, in videoconferenza Meet, in diretta con Kontatto Radio Pollino e con la pagina facebook dell’istituto I.I.S. MATTEI-PITAGORA-CALVOSA, “Libriamoci” giunto alle VII edizione e realizzato per studenti e docenti nel progetto per la “Diffusione Lettura” dal titolo “Sintomatici alla Lettura”.

L’evento, che porta i patrocini della Regione e del Comune oltre che della Provincia, passando per più organismi, è curato dalla referente del progetto, la docente Filomena Minella Bloise, supportata dal Dipartimento di Lettere, dai docenti e dal dirigente scolastico, Bruno Barreca .

Gli obiettivi e i valori del programma oltre a voler accrescere l’amore per i libri propongono occasioni originali e coinvolgenti di ascolto e partecipazione attiva.

Per il filone tematico “Contagiati dalle storie” verrà, invece, presentata la storia: “La quarantena di Theodore”, di Chiara e Simone Padula, racconto breve tratto dall’antologia LANTIVIRUS a cura di Francesco De Filippo, Edizioni Erranti.

I saluti istituzionali saranno portati da Federica Tricarico, Assessore alla Bellezza culturale e dal dirigente scolastico Bruno Barreca. Interverranno: Sandra Savaglio – Assessore all’Istruzione, Università, Ricerca scientifica e Innovazione della Regione Calabria; la docente ; il musicista cantautore Sasà Calabrese e l’autrice Chiara Padula.

Le letture ad alta voce a tema (contagiati dalla gentilezza, contagiati dalle idee, Contagiati dalla poesia e dalle rime e contagiati dalle storie) saranno curate dai docenti e dagli studenti della scuola, introdotti da Alessandra De Rose. Il coordinamento su Meet è a cura di Filomena Bloise mentre dallo studio di Kontatto Radio Pollino si alternerà la giornalista Paola Gentile.

