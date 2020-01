A Castrovillari una strada dedicata al ciclista Gino Bartali

Un’iniziativa che consacra i rapporti tra la cittadina capoluogo del Pollino ed il Giro d’Italia. Una strada anche a Emanuela Loi

Il Comune di Castrovillari ha deciso di intitolare due strade del suo territorio ad Emanuela Loi e a Gino Bartali. La Loi fu la prima agende donna della Polizia a morire nel mentre era in servizio assieme al giudice Paolo Borsellino a via D’Amelio il 19 luglio 1992. Alla stessa le fu conferita una medaglia d’oro al valor civile per il coraggio dimostrato in servizio. La seconda via, invece, porterà il nome dell’indimenticabile ed epico campione di ciclismo Gino Bartali. Si tratta uno dei più vincenti atleti di questa disciplina, avendo vinto tre Giri d’Italia e due Tour de France a cavallo degli anni ’30 e ’40. Celebri furono le sue infinite sfide con l’avversario di sempre Fausto Coppi. È bene ricordare come Gino Bartali fu dichiarato (i non-ebrei che hanno agito in modo eroico a rischio della propria vita e senza interesse personale per salvare anche un solo ebreo dal genocidio nazista della Shoah) per la sua opera durante l’occupazione nazi-fascista in Italia.

Commenta

commenti