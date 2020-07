Castrovillari sott’acqua ma per Fratelli d’Italia «ad affondare è solo il Pd»

Il coordinamento del Partito della Meloni incalza l’Amministrazione comunale e attacca: «Città senza manutenzione»

Disagi, tanti disagi e allagamenti sparsi: questi sono gli effetti della bomba d’acqua che si è abbattuta ieri pomeriggio su Castrovillari che è già in piena campagna elettorale in vista delle prossime amministrative. E anche una bomba d’acqua, sicuramente violenta e forse inaspettata, diventa un buon pretesto per sollevare polemica.

Come quella innescata da da Fratelli d’Italia che non ha perso tempo a mettere sotto accusa l’Amministrazione comunale a guida Lo Polito rea di non aver provveduto alla giusta manutenzione della città. «La pioggia torrenziale che si è abbattuta sulla nostra città – scrivono da FdI – ha ancora una volta causato ingenti danni su tutto il territorio, ed è assurdo che i cittadini debbano pagare la negligenza dell’amministrazione comunale giusto ora, dopo mesi di stop dovuti al covid, mentre stanno riprendendo a vivere e lavorare».

«La nostra impressione – aggiungono – è che non sia solo colpa degli eventi meteorologici a determinare questo tipo di disagi, quanto la straordinaria incapacità amministrativa di far fronte a questi fenomeni. Paghiamo – precisano – i ritardi per la mancanza di manutenzione e pulizia di canali e caditoie, per lavori di rifacimento strade fatti male, oltre alla totale mancanza di progetti più ampi. Problemi su problemi che sono il frutto di un atteggiamento negligente e di una continua incompetenza».

E poi l’affondo sul governo cittadino: «La maggioranza – scrive il coordinamento di Fratelli d’Italia di Castrovillari – ripete ormai da anni che tutto va bene, che non ci sono problemi, che la situazione è sotto controllo; si polemizza e si pratica lo scaricabarile e intanto i cittadini e i commercianti contano e pagano i danni. Oltre allo scatafascio di questi anni che è sotto gli occhi di tutti , le politiche di sinistra hanno annientato persino i servizi minimi essenziali, che un paese civile, o degno di essere chiamato tale, meriterebbe».

Pioggia e non solo pioggia. L’elenco dei disagi, dei problemi e delle emergenze elencato da FdI è lunghissimo. «Nelle nostre case manca l’acqua, mentre in strada ce né pure troppa. In compenso la tassazione di cui questa amministrazione PD ci fa godere è degna di un paese ricchissimo. Bene farebbero invece, e lo chiediamo con forza, ad istituire uno sportello specifico per aiutare i cittadini danneggiati che intendano chiedere i risarcimenti all’ente».

«I Castrovillaresi – chiude la nota di Fratelli d’Italia – sono stanchi di assistere al depauperamento del tessuto economico ed all’inefficienza di una giunta comunale che in ogni occasione scarica puntualmente le proprie colpe ed inefficienze su terzi, non mancando mai di autocelebrarsi quale maestra della corretta amministrazione. Occorre un cambiamento. Occorre una nuova classe dirigente libera dalle vecchie logiche, che abbia a cuore il bene dei cittadini e che segni una discontinuità netta con chi, fino ad oggi, tenta di portare letteralmente a fondo con sé l’intera città».

