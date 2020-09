Il Castrovillari si rinforza con il difensore Attilio Cinquegrana

L ‘ASD Castrovillari calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive per la prossima stagione agonistica con il calciatore Attilio Cinquegrana, classe 1996, centrale difensivo che può vantare oltre 80 presenze in Serie D. Cresciuto nei settori giovanili della Vibonese e del Catanzaro.

Con la casacca giallorossa agli ordini di Ciccio Moriero esordisce tra i professionisti, giocando 2 gare in Serie C nella stagione 2014/2015. Nella stagione successiva scende di categoria in serie D nel Roccella e colleziona 27 presenze, poi la stagione seguente il ritorno a casa, in serie c, alla Vibonese nel campionato 2016/2017, non trovando spazio così a dicembre passa alla Palmese, con cui gioca 14 partite nel girone I di Serie D e segna anche un gol. Nella stagione seguente, viene ingaggiato dall’Igea Virtus, poi una seconda esperienza tra i neroverdi della palmese . Lo scorso campionato Cinquegrana ha giocato nell’Acr Messina.

