Castrovillari: salotti culturali per imparare ad ascoltare

Mercoledì 19 agosto, alle ore 21, si terrà a Castrovillari , presso l’ex chiesa di San Vito , nel centro storico- e sempre nel rispetto delle regole anti/covid -, il terzo salotto culturale- aspettando il Peperoncino Jazz Festival-, dedicato alla guida all’ascolto dei componimenti d’autore e parte di un percorso (costituito da quattro momenti) ideato dall’artista musicista Sasà Calabrese per accompagnare il capoluogo del Pollino verso la Terza Edizione del “Premio Castrovillari d’autore” in programma nella prima decade di settembre.

Titolo dell’evento: “La Storia della Canzone” -in compagnia anche di Daniele Moraca e Roberto Musolino; come gli altri due precedenti anche questo, patrocinato dal Comune, è un viaggio nella poesia, della melodia e dei versi, che racconta espressioni d’identità ed attaccamento.

Fattori che caratterizzeranno la serata, dipanando parole, musica e sensazioni, suscitati dall’appartenenza radicata e da quel sentimento umano che- provocato- non vuole perdere desiderio e memoria lasciando, continuamente, di essere afferrato per sorprendere questa vertigine che è al centro della coscienza e che ha bisogno sempre di essere ridestata.

E’ con tale tensione che si propone la serata musicale, nel segno di un “risveglio” sempre più sentito ed urgente di fronte all’irruzione della realtà che necessita di essere affrontata e guardata, ancor più oggi, per quello che è: un’opportunità per essere aiutati a smuoverci su ciò che siamo e per riprendere a condividere con ciascuno, impegnato nella propria esistenza.

Commenta

commenti