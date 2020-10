Castrovillari: ritrovata una granata inesplosa della seconda guerra mondiale

Si trattava di una granata risalente alla seconda guerra mondiale. L’ordigno, disinnescato dagli artificieri, era ad alto livello esplosivo

Degli escursionisti, in località “Timpone Dolcetti” di Castrovillati, hanno ritrovato un residuo bellico inesploso ed immediatamente hanno allertato i Carabinieri Forestali di Morano. Immediatamente sono state portatr avanti le procedura di neutralizzazione. Infatti, ieri mattina, un team di artificieri della Compagnia Genio del 21 Reggimento di Castrovillari hanno dapprima identificato una granata d’artiglieria da 88 mm al alto esplosivo, lanciata e inesplosa per poi farla brillare in una zona adiacente.

Commenta

commenti