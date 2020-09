Castrovillari: Referendum e Amministrative, plichi pronti per le 22 Sezioni

Continuano i preparativi istituzionali del Comune di Castrovillari per le consultazioni, in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre, riguardanti le elezioni municipali ed il referendum costituzionale per la riduzione dei parlamentari.

I dipendenti, assegnati pure alla confezione dei plichi, hanno ordinato le apposite sacche, contenenti le schede, il materiale di cancelleria e, quest’anno, a causa della pandemia, i dispositivi di protezione individuali, nel rispetto del protocollo sanitario anti-covid.

Tutto questo oggi pomeriggio verrà consegnato ai presidenti di Sezione per avviare le procedure e svolgere le attività nei 22 seggi dove si predisporranno i 92 scrutatori.

