A Castrovillari al via rassegna cinematografica nel Castello Aragonese

La manifestazione è un’altra grande occasione, dopo la fase acuta della pandemia, per condividere momenti che sa offrire il Cinema

Il prossimo lunedì 20 luglio, alle ore 21,30, nel Castello Aragonese di Castrovillari, prenderà il via la rassegna Cinematografica “Sotto le stelle” il cui programma interesserà i mesi di luglio ed agosto offrendo spettacoli per adulti e piccini, da sempre appassionati del grande schermo espressione di racconti che emozionano continuamente. L’iniziativa, realizzata grazie ad una disponibilità della Gas Pollino in sinergia con l’Amministrazione Comunale, si terrà nel rispetto di quelle regole e comportamenti individuali fondamentali che ci accompagnano da tempo per prevenire ogni rischio di trasmissione di covid-19.

Le serate si svilupperanno sotto la direzione artistica della brava Rosanna Iannicelli e si concluderanno nei giorni del 28-29-30 Agosto con la rassegna dei corti cinematografici (International Short Film Festival). La manifestazione – spiega l’Amministrazione municipale – è un’altra grande occasione, dopo la fase acuta della pandemia, per condividere momenti che sa offrire il Cinema con i suoi interpreti, trait d’union tra natura dell’uomo e rapporto con la realtà nonché opportunità per incontrarsi e ancora, soprattutto, ritrovare gusto e desiderio per tutto ciò che la vita propone.

Commenta

commenti