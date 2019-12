Castrovillari, per Primafila, Biagio Izzo, Mario Porfito,Francesco Procopio in Autovelox

Ultimo appuntamento per il 2019 di Primafila Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota, con la comicità partenopea di Biagio Izzo una verve e una vena comica incontenibile, amatissimo non dal pubblico che ha modo di seguirlo nella sua lunga e brillante carriera fatta di tanta televisione, pellicole cinematografiche e teatro, che lui considera sempre il suo vero e grande amore. A Castrovillari Biagio Izzo sarà in scena con Mario Porfito e Francesco Procopio, in “AutoVelox”, lunedì 30 dicembre ore 21.00 al Teatro Sybaris. È il quindici Agosto, tutta l’ Italia è in vacanza, tutti gli italiani sono al mare, tutti tranne Tre.

Ed è proprio la loro giornata che vogliamo raccontare. Biagio, Mario e Francesco sono tre carabinieri. Integerrimi ma non troppo, ligi alle leggi ma fino ad un certo punto, uomini d’azione… proprio per niente. Infatti quel giorno devono prestare servizio con un apparecchio dell’autovelox sulla Basentana. Il quindici agosto con un AUTOVELOX su quella strada? Praticamente una cosa inutile, per intenderci un po’ come dover attraversare un ghiacciaio coi braccioli. Ma nella vita niente accade per caso. I tre per una serie di sfortunati eventi saranno costretti a passare lì la notte, a tredici km dal paese, solo in compagnia dell’AUTOVELOX. La capacità di adattamento dei napoletani ad ogni situazione è proverbiale, infatti dalla macchina di servizio di Biagio, ormai con la batteria scarica, verrà fuori ogni genere di conforto da una tenda da campeggio ad una torta con le candeline. Che cosa farebbero i nostri carabinieri se in quella strada trovassero una borsa con dei soldi? E se in quella borsa ci fosse anche una considerevole dose di cocaina? Per tutti questi fattori AUTOVELOX si dimostrerà uno spettacolo esilarante dove i tre compiranno un viaggio che li aiuterà a capire che forse, ma forse dico, se a FERRAGOSTO sono lì fermi su una strada deserta con un AUTOVELOX, qualcosa della propria vita sarà meglio provarla a cambiare.

Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking gratuito. E’ gradita la prenotazione. L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Castrovillari, Mormanno e Rende

