Castrovillari: Michele Bruni è il nuovo preparatore atletico

L’ASD Castrovillari calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per le collaborazioni relative allo staff tecnico con Pino Bruno Bossio consolidato professionista locale che sarà anche quest’anno il preparatore dei portieri; Massimo Franzese, masso-terapista, anche per lui una conferma ormai da anni presente sempre nello staff tecnico dei Lupi del Pollino. Lieta nota per quanto riguarda il preparatore atletico, la new entry è il Prof Michele Bruni, che non ha bisogno di presentazioni, il suo curriculum la dice lunga, di professione insegnante educazione fisica presso una scuola media di Rende (Cs). Nel 2005 all’Università di Lione ha conseguito il Diploma Universitario Europeo di preparatore fisico.

Nel maggio del 2007, a Coverciano, ha conseguito l’abilitazione a preparatore atletico professionista di calcio. Ha contribuito in qualità di preparatore fisico alla promozione del Rende dal campionato di Eccellenza a quello di Interregionale nella stagione 2002-03. A quella del Gallipoli dall’Interregionale alla II^ Divisione nell’annata 2004-05. Alla doppia promozione del Cosenza dal Campionato Interregionale alla II^ Divisione e poi alla I^ Divisione negli anni 2007- 08 e 2008-09. Nel 2010, sotto il patrocinio del Comune di Rende, pubblica il libro “Concetti e impostazioni della preparazione precampionato del calciatore”.Nel campionato 2012-13 è stato preparatore atletico del Cosenza promosso in II^ Divisione. Nel 2014 viene eletto Vice Presidente dell’A.I.P.A.C. calabrese. Poi ancora nella stagione 2015/16 ha fatto parte dello staff del Rende Calcio, a lui il benvenuto nella compagine rossonera nell’anno del centenario.

