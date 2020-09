Castrovillari mette a segno 4 colpi di mercato

La società del Pollino, comunica di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive per la prossima stagione agonistica con i seguenti atleti:

Mileto Francesco, Difensore centrale, classe 1995, cresciuto nelle giovanili della Juve Stabia con cui ha poi esordito in serie B (una presenza stagione 2013-2014), poi a Siena in serie D, prima del ritorno tra i professionisti serie C con le maglie di Messina e Akragas, lo scorso anno ha militato nel girone I di serie D con la casacca del Nola.

Di Battista Matias, centrocampista, classe 2000, riconferma scorso campionato ha militato nel Castrovillari Calcio;

Inoltre, di aver acquisito a titolo definitivo il cartellino dei seguenti atleti:

Rodi Vincenzo, centrocampista, classe 2001, proveniente dalla Gsd Nuova Tor Tre Teste;

Pietrangeli Julian, centrocampista, classe 2002, proveniente dalla Gsd Nuova Tor Tre Teste;

