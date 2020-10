Castrovillari, Lamensa: «Dal centrodestra fondi per la città»

Dopo la sanità, l’impegno della Regione Calabria punta anche all’innovazione, allo sviluppo industriale ed al decoro urbano. Gli assessori Orsomarso e Gallo annunciano i prossimi investimenti a sostegno dei progetti di Giancarlo Lamensa per la città

Un altro segnale di grande attenzione da parte del centro destra e della Regione Calabria nei confronti della città di Castrovillari è arrivato ieri sera a margine di un incontro organizzato nella città del Pollino per discutere di innovazione e di progetti di sviluppo per la città.

Gli assessori regionali, Gianluca Gallo e Fausto Orsomarso, hanno annunciato l’arrivo di nuovi fondi per lo sviluppo della città; si tratta, nello specifico, di tre finanziamenti: due milioni e mezzo di euro sono stati destinati alla zona industriale di Cammarata, altri fondi saranno stanziati per finanziare start up di giovani che possano permettere a Castrovillari di puntare sull’innovazione tecnologica, altri ancora per il risanamento urbanistico della cittá.

La coalizione di centro destra, che si candida con Giancarlo Lamensa a governare la città del Pollino, sceglie la strada della concretezza e raccoglie fin da subito i frutti del proprio lavoro: «Ringrazio gli assessori Gianluca Gallo e Fausto Orsomarso e tutta la giunta regionale, guidata dalla Presidente Santelli – ha detto Lamensa – dopo l’intervento che ha permesso l’arrivo di un nuovo ortopedico all’ospedale “Ferrari”, arriva un altro attestato di vicinanza alla città di Castrovillari. Questo è solo l’inizio di un percorso che porterà sviluppo in una città che ha perso, negli ultimi anni, quella centralità che ha sempre rivestito nell’area del Pollino e non solo».

«Un impegno che prendiamo con Castrovillari, con Giancarlo, le sue idee e il suo programma – ha detto invece Fausto Orsomarso – Sposo l’entusiasmo di questi ragazzi per fare di Castrovillari e del Pollino un luogo di sviluppo virtuale e reale. L’ho fatto mettendoci la faccia e la firma».

«Insieme a Fausto Orsomarso – ha detto l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo – ci siamo candidati ad essere ufficiale di collegamento fra Castrovillari e la Regione Calabria. Stiamo dando un contributo per la città e per riempire di contenuti i progetti che Giancarlo Lamensa e la sua squadra hanno deciso di mettere in campo. Una coalizione unita e compatta che si riaggancia al governo regionale; stiamo dando dei primi segnali ed altri arriveranno in campo sanitario: il rafforzamento dell’ospedale di Castrovillari è fondamentale ed in tal senso c’è un impegno preciso da parte della Presidente Santelli».

