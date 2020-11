Castrovillari: Domenico Lo Polito sospende il mercato mensile

A prevenzione e per il contenimento del contagio da covid 19 il Primo cittadino della comunità del Pollino ha emanato una nuova ordinanza

Il Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, questa mattina, con l’Ordinanza n.286, ha sospeso, per il mese di novembre, il mercato mensile cittadino che si tiene sull’area mercatale, nei pressi del Polisportivo, il primo giovedì del mese.

Il provvedimento è reperibile pure sul sito del Comune https://www.comune.castrovillari.cs.it .

«L’azione – spiega il primo cittadino- è per impedire quelle possibili forme di assembramento a cui richiamano le misure del Governo e della Regione , e oggi ancor più restrittive per la recrudescenza del virus, in materia di gestione dell’emergenza sanitaria in corso Da qui- aggiunge – la necessaria decisione che richiede pure maggiore accortezza da parte di tutti».

