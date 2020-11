Castrovillari: il Consiglio comunale si ritrova il 27 e il 30 novembre 

Il Presidente Giuseppe Santagada lo convoca, in prima seduta, per il 27 ed in seconda per il 30 novembre con sei punti all’ordine del giorno

Il presidente della massima assemblea cittadina di Castrovillari, Giuseppe Santagada, su determinazione della conferenza dei capigruppo, ha convocato il Consiglio comunale, in prima seduta, per venerdì 27, alle ore 9,30, e per lunedì ,30 novembre, in seconda, a partire dalle ore 16,30 nella Sala consiliare del palazzo di città. Sei i punti che verranno affrontati durante i lavori, a porte chiuse e nel rispetto delle norme anticovid.

Oltre alle interrogazioni ed interpellanze, l’Assise si occuperà dell’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale di queste, di una ratifica di Giunta municipale riguardante variazioni di bilancio in esercizio provvisorio, degli elementi istruttori per l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato richiesti dal Ministero dell’Interno, della costituzione di una servitù in favore della Biocontrol per la collocazione di una cabina elettrica dell’Enel al servizio del nuovo centro diagnostico cittadino e delle modifiche ed integrazioni ai regolamenti sulle funzioni deliberanti del Consiglio comunale e sulle Commissioni consiliari permanenti. I punti verranno introdotti dal Sindaco, Domenico Lo Polito, dall’Assessore alle Finanze, Maria Silella, e dal presidente del Consiglio, Santagada.

Commenta

commenti