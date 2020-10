Castrovillari, consigli comunali: nuove convocazioni predisposte dal neo Presidente Santagada

«Il 4 e il 5 Novembre con quattro punti all’ordine del giorno per definire altri adempimenti e il 9, su richiesta del consigliere Lamensa, per discutere dell’emergenza sanitaria in atto»

Subito al lavoro il neo Presidente del Consiglio Comunale di Castrovillari, Giuseppe Santagada, che convoca per la prima volta la nuova assise municipale dopo l’insediamento del 24 ottobre.

Lo ha fatto ieri, nella tarda mattinata, su determinazione della conferenza dei capigruppo, predisponendo alcune sedute, sempre nel massimo rispetto dei protocolli anti covid.

Un Consiglio è programmato per mercoledì 4 mattina, alle ore 9,30, in prima convocazione, e per giovedì pomeriggio 5 novembre, in seconda, nella sala delle adunanze del palazzo di Città, a partire dalle ore 16,30 con quattro punti all’ordine del giorno per definire ulteriori adempimenti istituzionali.

L’altro, che si terrà lunedì 9 novembre, sull’emergenza sanitaria in atto, è stato richiesto, con tale specifica durante la riunione, dal centrodestra- come era stato preannunciato già nella seduta del 24 di ottobre- tramite Giancarlo Lamensa di Fratelli d’Italia e fatto proprio dalla conferenza dei capigruppo.

Intanto l’ordine del giorno del prossimo appuntamento della massima Assemblea cittadina nella sala consiliare prevede, oltre la surroga e convalida della consigliera comunale Era Rocco a seguito della comunicazione di situazione di incompatibilità del consigliere Antonio Viceconte e le interrogazioni ed interpellanze, la nomina dei componenti delle 4 Commissioni consiliari permanenti (la prima per “Bilancio, Finanze, Attività Produttive e Problematiche dello Sviluppo e del Lavoro”, la seconda per “Lavori Pubblici, Urbanistica, Viabilità, Trasporti e Ambiente”, la terza per Igiene, Sanità e Servizi Socio Assistenziali” e la quarta per “Pubblica Istruzione, Cultura, Formazione Professionale, Sport, Turismo e Tempo Libero”) e la presentazione, da parte del Sindaco, Domenico Lo Polito, delle linee programmatiche dell’amministrazione municipale relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Gli altri punti saranno introdotti dal presidente del Consiglio.

