Il Castrovillari Calcio è scatenato: tre colpi sul mercato

L’A.S.D. Castrovillari Calcio, comunica di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive per la prossima stagione agonistica con i seguenti atleti:

– PARDO Giulio, classe 2002, attaccante, cresciuto nel Real Gela, poi il passaggio nel Messina, e lo scorso anno pedina inamovibile dell’attacco bianconero della Sicula Leonzio nel Campionato Nazionale “Berretti”, con molte marcature a segno;

– PRINCIPI Davide, classe 2002, proveniente dalla LUCCHESE, con un trascorso nel Rieti. Le sue caratteristiche esterno d’attacco mancino, fa della sua grande velocità la sua dote migliore, spiccata attitudine a trovare il fondo del campo per poi prodursi in interessanti cross;

– SAPONE Fabio, classe 2000, attaccante, nativo di Reggio Calabria, cresciuto nella Reggio2000, viene convocato mettendosi anche in luce nelle varie rappresentative regionali, poi il passaggio alla REGGINA dove resta per 3 stagioni. Viene ceduto all’ FC Crotone dove viene aggregato prima all’under 17 per 6 mesi e poi alla formazione Primavera. Nella passata stagione (2019/20) conta 17 presenze (una in coppa Italia) con 7 gol (4 su rigore) e 3 assist. Nel Campionato Nazionale Primavera 2. Le sue caratteristiche è una seconda punta tecnica e veloce. Molto abile in un attacco a due, ma pure da falso nueve o come punta esterna. Normolineo (1.78 cm), i suoi punti forti sono la velocità e l’esecuzione in porta

