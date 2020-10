CASTROVILLARI AL VOTO – Il sindaco uscente Lo Polito in vantaggio su Lamensa

Si materializza la rimonta per il candidato del centro sinistra che ora rivede più nitida la poltrona del palazzo di Città

Quando mancano poco più di mille schede da scrutinare (sulle 11.283 degli elettori che sono andati alle urne) a Castrovillari si materializza la vittoria del sindaco uscente Domenico Lo Polito che guida lo spoglio del ballottaggio con un 52.6% pari a 4.939. Il candidato del centro destra, Giancarlo Lamensa lo segue con 4.450 voti (47.4%).

Sono 5 i punti percentuali che dividono i due contendenti alla carica di sindaco della città del Pollino. Un gap che con il passare dei minuti potrebbe assestarsi come definitivo.

Per Lo Polito si tratterebbe di una vera e propria rimonta, considerato che al primo turno il sindaco uscente non aveva superato il 36,8% a differenza del suo concorrente portabandiera del centro destra che era arrivato ad un 43.8% con un dato, che aveva messo in allarme molti dello schieramento azzurro, quello relativo ai voti di lista che erano stati superiori alle preferenze per il sindaco.

Commenta

commenti