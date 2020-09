CASTROVILLARI AL VOTO – Lo scrutinio in tempo reale. Si profila ballottaggio Lamensa – Lo Polito

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale (aggiornamento ore 13) dai seggi elettorali della città del Pollino



A metà dello scrutinio il responso elettorale di Castrovillari profila un ballottaggio tra il sindaco uscente Mimmo Lo polito (sostenuto dalla coalizione di Centro Sinistra) e lo sfidante portabandiera del Centro Destra Giancarlo Lamensa.

I dati, aggiornati alle ore 13.00, vedono al 43,38% Lamensa (2475 voti); al 37,73% Lo Polito (2153 voti); al 11 37% Peppe Santagada candidato per le liste civiche (649); 6,55% Pino Campanella candidato per il M5S (374 voti); 0,96% Vittoria Bianchi candidata per il movimento Forza Sud (55 voti).

Le schede valide finora scrutinate sono 5.706.

