Castrovillari: al via il concorso “Madrina del Carnevale”

Fervono i preparativi per la 62° edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore dal 16 al 25 febbraio 2020. Oltre sessant’anni di una tradizione nata nel lontano 1959 grazie all’intuizione del professore Vittorio Vigiano che diede vita alla prima edizione per valorizzare tradizioni, saperi ed espressioni artistiche, a tutto vantaggio del territorio calabrese e di chi opera nel campo della promozione della cultura. Intanto “Re Carnevale” è alla ricerca della “Madrina”. Il concorso è riservato a studentesse di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Le iscrizioni entro il 31 gennaio 2020. La data di selezione è fissata per domenica 16 febbraio 2020 durante la manifestazione “Gran Galà delle Scuole”. Alla vincitrice che sarà incoronata Madrina e testimonial del Carnevale per il 2020, andrà una borsa di studio di 500 euro da spendere per materiale didattico. Lo scorso anno è stata incoronata Greta Rago, 17 anni di Terranova da Sibari, studentessa della IV B del Liceo Scientifico “Mattei. La manifestazione curata da Carlo Catucci, si terrà domenica 16 febbraio 2020 alle ore 21,00 al Teatro Sybaris. La studentessa che si fregerà del titolo, sarà la testimonial di tutti gli eventi della 62^ edizione del Carnevale di Castrovillari.

