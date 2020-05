Castrovillari: il 21 maggio apre la pista di atletica leggera

La pista di atletica leggera presso il Polisportivo è pronta ad accogliere sportivi ed appassionati in modo contingentato e nel rispetto delle nuove regole- imposte dall’ultimo Dpcm per abbassare la curva epidemiologica- dopo gli interventi di manutenzione effettuati dal Comune di Castrovillari in collaborazione con la Pollino Gestione Impianti.

Lo rende noto il Sindaco, Domenico Lo Polito, che è anche Assessore allo Sport, il quale fa presente “che la pista di atletica entrerà in funzione domani 21 maggio e sarà fruibile con idonee scarpette e nel rispetto del distanziamento tra persone, non inferiore a due metri.”

A quanti la utilizzeranno viene raccomandato, inoltre, di non calpestare l’erbetta del centrale campo di calcio, interessato da risemina per il prato.

Al fine, poi, di evitare affollamenti su questo impianto il primo cittadino ricorda “che è funzionante pure la pista pedo-ciclabile che ricade, a nord, nel territorio di competenza sull’ex percorso ferrato delle Ferrovie Calabro-Lucane, anch’essa ottimizzata dalle recenti opere di mantenimento, la quale potrà essere goduta dai cittadini sempre con il dovuto distanziamento sociale”.

“Eccezione sulla distanza di sicurezza interpersonale per entrare sulle piste è fatta, nello specifico, per i minori

o le persone non completamente autosufficienti che devono avvalersi della presenza di un accompagnatore. Indirizzi operativi- conclude il primo cittadino- per vivere in tranquillità ed in sicurezza queste opportunità all’aria aperta che non possiamo lasciare incustodite e che le disposizioni a riguardo ci consegnano per accompagnarle con comportamenti responsabili e rispettosi della salute generale a cui ciascuno può concorrere.”

