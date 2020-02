Il castello Aragonese di Castrovillari si tinge di rosa per il Giro d’Italia

Nella notte di ieri, a 100 giorni dalla partenza della Corsa Rosa, le città che ospiteranno le 21 tappe del Giro d’Italia 103 hanno illuminato i simboli che le rappresentano, dai monumenti alle piazze, passando per le vie e luoghi più caratteristici.

Giro d’Italia 2020– A colorarsi di rosa è, anche, il castello Aragonese di Castrovillari: «Un’occasione- spiega il sindaco Domenico Lo Polito in una nota- per rendere più preziosa e ospitale Castrovillari affermando, contestualmente, quei valori che accompagnano il Giro attraversando il Paese. Un’opportunità, poi, per rilanciare, far conoscere e promuovere la città e le nostre bellezze tra le peculiarità esistenti con le capacità umane che hanno reso i patrimoni inestimabili ed espressione di storia ed identità».

Un’iniziativa emozionante, quella dell’Amministrazione comunale, che mira a tener vivo l’interesse di uno degli eventi sportivi più attesi, popolari e coinvolgenti di tutto il panorama agonistico internazionale e regala il segno tangibile di un appuntamento che verrà ospitato il 16 maggio prossimo, vale a dire nel giorno in cui partirà dalla città del Pollino l’ottava tappa Castrovillari-Brindisi.

