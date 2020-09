Cassano: tre progetti da finanziare per messa in sicurezza strutture e territorio

L’amministrazione comunale candida tre proposte progettuali da finanziare per interventi su altrettante opere pubbliche in tema di messa in sicurezza di strutture e territorio per 2 Milioni e 500 Mila Euro. La giunta comunale della Città di Cassano All’Ionio, riunitasi sotto la presidenza del sindaco Gianni Papasso, ha discusso e approvato, tra l’altro, di aderire all’iniziativa prevista dall’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali relative alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all’art. 1, comma 139 della Legge 145 del 30.12.2018.

Secondo quanto previsto dalla norma in materia, gli enti interessati devono comunicare le richieste di contributo al Ministero dell’Interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo. Si tratta, in particolare, con particolare di alcune opere inserite nel piano Triennale LL.PP. 2020/2022 per l’annualità 2021, come la “Messa in sicurezza del centro abitato – Piazzetta Diaz, per € 600 mila; la “Messa in sicurezza del territorio – Località Grotte di Sant’Angelo” per € 950 mila; e la “Messa in sicurezza del territorio urbano – Centro abitato – Vallone del Corvo, per € 950 mila.

Nel deliberato, si assume impegno a predisporre gli interventi, a verificarne la fattibilità, controllarne l’efficacia, correggerne l’impianto nel costruttivo dialogo con la comunità di riferimento e a garantire la sostenibilità complessiva degli interventi nel rispetto degli obiettivi dell’Agenda 2030. L’Ufficio Tecnico Comunale è stato incaricato per procedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari e consequenziali per l’adesione alla iniziativa ivi compreso l’eventuale affidamento di incarico a professionista esterno, risultando necessario procedere con urgenza. Il Geometra Antonio Iannicelli è stato nominato RUP. L’atto deliberativo, dichiarato immediatamente esecutivo, è stato trasmesso per quanto di competenza e per gli adempimenti conseguenziali al Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente Locale.

