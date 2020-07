Cassano: sistemazione e messa in sicurezza della rete stradale

Approvato il progetto definitivo-esecutivo con atto di determina del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune

E’ stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della rete stradale del territorio comunale”, redatto dall’Ingegnere Antonio De Marco dell’Ufficio Tecnico Comunale.

La spesa complessiva per la realizzazione dei lavori previsti ammonta ad € 999.632,94 di cui € 861.385,84 per lavori e € 138.247,10 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale. L’intervento, che interesserà tutti i centri urbani e le contrade rurali ricadenti nel perimetro comunale, ha riferito il sindaco Gianni Papasso, è finalizzato a sistemare e mettere in sicurezza la rete stradale comunale, che presenta buche, deformazioni, cedimenti e deterioramenti nel manto di usura, con situazioni di degrado tali da costituire pericolo per la circolazione veicolare e da richiedere continui e crescenti interventi di manutenzione.

La spesa complessiva di € 999.632,94 troverà copertura con fondi relativi ai proventi delle violazioni del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n.285/1992 (autovelox), confluite nell’avanzo di amministrazione del rendiconto anno 2019, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 30.06.2020, che per il corrispondente importo viene prenotato per poi essere applicato in fase del redigendo bilancio con apposita variazione. Copia dell’atto è stato trasmesso per quanto di competenza al RUP, Ing. Luigi Serra Cassano, al Settore Finanziario, all’Ufficio appalti e contratti per quanto di competenza.

