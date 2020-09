Cassano, il sindaco incontra il neo Comandante del Gruppo Sibari della GdF

Il Ten. Col. Giuseppe Maniglio, proveniente dal “Gruppo Taranto”, subentra, dopo circa tre anni, al posto del Ten. Col. Valerio Bovenga

Visita conoscitiva del nuovo Comandante del “Gruppo Sibari” della Guardia di Finanza al sindaco della Città di Cassano All’Ionio, Gianni Papasso. Il Ten. Col. Giuseppe Maniglio, proveniente dal “Gruppo Taranto”, subentra, dopo circa tre anni, al posto del Ten. Col. Valerio Bovenga, a sua volta trasferito al Comando del Gruppo Taranto” delle Fiamme Gialle. Un cambio di sede, quindi, per i due ufficiali. Il neo comandante Maniglio, ha reso visita di cortesia al capo dell’amministrazione comunale, accompagnato dal Tenente Colonnello Valerio Bovenga. I due ufficiali delle Fiamme Gialle, sono stati accolti dal sindaco Gianni Papasso, dal presidente del consiglio comunale, Lino Notaristefano, dagli assessori Bianchi, Fasanella, Sposato, Mungo e Falbo, dal consigliere Gaudiano e da funzionari dell’ente. L’occasione è servita per uno scambio cordiale di idee sulle problematiche che investono il territorio, legate alla consumazione di reati economici, sociali, ambientali che hanno visto gli uomini delle fiamme gialle impegnati in prima linea conseguendo ottimi risultati.

Il sindaco Papasso, ha manifestato, anche a nome dell’amministrazione locale, gratitudine e apprezzamento per il prezioso servizio svolto dal comandante Bovenga, al quale ha consegnato una targa, ricordando, tra l’altro, la brillante operazione condotta di recente per combattere il diffuso fenomeno del caporalato. Il primo cittadino, ha, infine augurato buon lavoro al neo comandante Maniglio, assicurando, nel rispetto dei rispettivi ruoli, la piena collaborazione di tutta e l’amministrazione locale. “Se tutti remiamo verso la medesima direzione, in ossequio dei principi basilari della legalità e della convivenza civile, con i medesimi obiettivi, ha affermato Gianni Papasso, di sicuro ne deriverà un percorso di crescita sociale, economico e culturale per l’intera collettività”. Al termine dell’incontro il sindaco ha fatto dono ai due comandanti delle fiamme gialle di alcune pubblicazioni sulla Città di Cassano All’Ionio.

