Cassano, lunedì 18 la consegna dei lavori per il ripristino della sezione idraulica del Canale Stombi

E’ in programma lunedì prossimo, 18 maggio alle 10, in località Laghi di Sibari, la formale cerimonia di consegna, all’impresa aggiudicataria della relativa gara d’appalto, dei lavori di “Manutenzione per il ripristino della sezione idraulica del Canale Stombi”. Ne ha dato comunicazione il sindaco Gianni Papasso. Il progetto esecutivo dei lavori in questione, è stato elaborato dall’ingegnere Giuseppe Maradei della E3 Società Cooperativa. Gli interventi da realizzare riguardano, in particolare, lo spostamento dei sedimenti accumulati presso la foce, in un tratto di mare immediatamente sopraflutto al molo Nord della foce dell’ormai “famoso” Canale Stombi, in una posizione che garantisca la successiva modellazione ad opera delle onde in modo che non possano essere da ostacolo all’officiosità idraulica della stessa.

La funzionalità del Canale Stombi, mentre l’estate bussa alla porta, ha sottolineato il sindaco Papasso, è di vitale importanza, in quanto l’arteria fluviale riveste la duplice funzione, di consentire l’evacuazione delle acque provenienti dalle opere di bonifica della Piana di Sibari e di assicurare il traffico dei natanti da e per il Centro Nautico dei “Laghi di Sibari”, che con i suoi 2500 posti barca, per la sua peculiarità, rappresenta tuttora un insediamento turistico singolare di eccellenza, fiore all’occhiello e vanto della Sibaritide e dell’intera Calabria, soprattutto per il circuito nazionale e internazionale della nautica da diporto. L’amministrazione comunale, ha affermato il sindaco di Cassano, è impegnata per rilanciare il sito, memore dei lustri del recente passato.

