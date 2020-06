Cassano: pronti un milione di euro per la sistemazione delle strade comunali

Approvato dalla Giunta Municipale il progetto relativo alla fattibilità tecnica ed economica per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della rete stradale comunale, redatto dall’Ufficio Tecnico dell’Ente, il cui importo complessivo ammonta ad € 999.632,94.

Con tale atto, l’amministrazione locale guidata dal sindaco Gianni Papasso, si pone l’obiettivo di sistemare e mettere in sicurezza la rete stradale comunale, che presenta buche, deformazioni, cedimenti e deterioramenti nel manto d’usura, con situazioni di degrado tali da costituire pericolo per la circolazione veicolare. Molte strade, necessitano, infatti, di continui e crescenti interventi di manutenzione per garantire un limite accettabile di sicurezza per la circolazione.

A tale proposito, è riportato nel deliberato, è stato dato incarico all’ufficio tecnico di redigere un progetto complessivo, che ammonta a circa un Milione di Euro, per garantire la percorribilità in sicurezza delle strade comunali, soprattutto nei tratti a maggiore frequentazione veicolare, laddove sono più evidenti fenomeni di dissesto e degrado del manto stradale.

La spesa complessiva di € 999.632,94 troverà copertura finanziaria attingendo ai fondi relativi ai proventi delle violazioni del Codice della Strada di cui al D.Lgs.n.285/1992 (autovelox), confluite nell’avanzo di amministrazione del rendiconto anno 2019, in corso di approvazione. L’organo esecutivo, acquisiti i pareri favorevoli resi sulla regolarità tecnica, dal Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Luigi Serra Cassano, e sulla regolarità finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Salvatore Celiberto, ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica dei “Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza della rete stradale del territorio comunale”. Copia dell’atto, dichiarato immediatamente esecutivo, per quanto di competenza, è stato trasmesso al Responsabile dell’Area Tecnica, al Responsabile della Polizia Locale e al Responsabile del Settore Finanziario.

