Cassano, il saluto del sindaco Papasso al Maresciallo Di Martino

Una destinazione prestigiosa, quella assegnatagli, che premia il sottoufficiale per la professionalità, operatività, per lo spirito di abnegazione e l’umanità che dal 2008 ad oggi, lo ha sempre caratterizzato

I Carabinieri della Tenenza di Cassano all’Ionio salutano il Maresciallo Capo Cristian Di Martino che, dopo 12 anni di onorata permanenza, è stato destinato nella Capitale. Svolgerà il suo servizio nello Stato Maggiore della Scuola Ufficiale Carabinieri. Una destinazione prestigiosa, quella assegnatagli, che premia il sottoufficiale per la professionalità, operatività, per lo spirito di abnegazione e l’umanità che dal 2008 ad oggi, lo ha sempre caratterizzato nella sua missione sul territorio a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini. In questi anni, il Maresciallo Capo Di Martino, ha ricoperto vari incarichi, tra cui quelli di vice comandante e di comandante della locale Tenenza, fino all’insediamento, avvenuto nei giorni scorsi del nuovo comandante della Tenenza dei Carabinieri di Cassano All’Ionio, Roberto Castagna. Gli subentrerà il Maresciallo Schena. Nella mattinata odierna, ha fatto visita nel Palazzo di Città, al sindaco Gianni Papasso, per un saluto di commiato.

PAPASSO HA RICHIESTO IL CONFERIMENTO DI UN’ONORIFICENZA A SUGGELLO DEL SENSO DI GRATITUDINE PER L’ATTIVITA’ SVOLTA

Nell’occasione il Maresciallo Di Martino, in rapida sintesi ha ripercorso alcune fasi ed episodi che hanno caratterizzato il suo diuturno lavoro per fronteggiare i fenomeni malavitosi presenti sul territorio, esaltando soprattutto la stragrande maggioranza della comunità locale per il perbenismo, l’operosità e le eccellenze che esprime nei vari campi della vita istituzionale e privata. Un’esperienza, quella maturata nei dodici anni di permanenza nella Città di Cassano All’Ionio, ha sottolineato il sottoufficiale dell’Arma, che lo ha arricchito professionalmente e umanamente e che porterà con sé per la vita. “Un sottoufficiale dal volto umano”, così si è espresso il sindaco Papasso pensando al Maresciallo Capo Di Martino. Un militare, ha aggiunto, che ha sempre saputo coniugare il rigore delle prerogative dell’Arma dei Carabinieri, umanizzando, nel rispetto dei ruoli, nelle relazioni interpersonali il rapporto con la comunità locale.

Il sindaco Papasso, nell’augurare nuovi successi professionali e ogni bene al Maresciallo Di Martino, ha riferito che interesserà il presidente dell’assise civica, Lino Notaristefano, affinché l’ente locale formalizzi, a livello istituzionale, mediante il conferimento di una onorificenza, il senso di gratitudine per l’attività svolta a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica sul territorio cassanese al sottoufficiale dell’Arma.

Commenta

commenti