Cassano: nuove misure di prevenzione e gestione anti Covid 19

Il sindaco della Città di Cassano All’Ionio, Gianni Papasso, richiamate le precedenti disposizioni nazionali, regionali e locali in tema di COVD-19, ha emanato un’ordinanza con tingibile e urgente in cui si dispone che le persone fisiche che arrivano da altre regioni o da paesi esteri nel territorio comunale, anche per soggiornarvi temporaneamente, dovranno comunicarlo prima del proprio arrivo alla Polizia Locale al numero 0981/780220 o all’indirizzo pec: polizialocale.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it , oppure attraverso il sito istituzionale del Comune di Cassano All’Ionio all’indirizzo cassanoalloionio.asmenet.it, compilando l’apposito modulo nella sezione ingressi COVID, indicando luogo di provenienza, il luogo di destinazione principale, periodo di soggiorno, se temporaneo, impegnandosi a comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente eventuale comparsa di sintomi COVID-19 correlati.

I dati di registrazione saranno trasmessi al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza territorialmente competente – che potrà proporre, sulla base della valutazione del rischio, l’esecuzione del test per ricerca di SARS-CoV-2, ovvero potrà utilizzarli, nel rispetto dei dati personali, per l’eventuale contact tracing con le modalità previste nella relativa Circolare del Ministero della Salute. Resta fermo il divieto di ingresso e spostamento nel territorio comunale alle persone sottoposte, alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19,fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

Il divieto, recita l’ordinanza, vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto, caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante. Resta, inoltre, vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È fatto obbligo del rispetto delle misure igieniche, distanza interpersonale e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nei luoghi all’aperto nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Per quanto non espressamente richiamato nella presente Ordinanza, si applicherà quanto previsto nel DPCM 7 agosto 2020 e nei relativi allegati, nonché nelle OOPR vigenti. Le attività degli uffici comunali sia della sede centrale di Cassano che per le delegazioni municipali di Sibari, Lauropoli e Doria continueranno anche di pomeriggio.

L’accesso al pubblico sarà consentito solo previo appuntamento per i servizi ordinari ove sussista un reale stato di necessità, mentre per i servizi a sportello saranno consentiti accessi contingentati solo di mattina tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. È consentito l’accesso del pubblico al cimitero comunale dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30 nei giorni feriali e dalle ore 07:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle 19:30 nei giorni festivi, con chiusura infrasettimanale il lunedì. Al fine di evitare assembramenti, il personale addetto vigilerà affinché gli ingressi siano regolamentati e scaglionati.

Chiaramente, viene evidenziato nell’atto, dichiarato immediatamente esecutivo, restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti ordinanze sindacali per l’emergenza COVID-19. Copia dell’Ordinanza contingibile ed urgente è stata comunicata per conoscenza e quanto di competenza al Prefetto della Provincia di Cosenza, al Comando di Polizia Locale, alla Guardia di Finanza di Sibari, alla Tenenza dei Carabinieri di Cassano All’Ionio, alla Questura di Cosenza, alla Polizia Stradale di Rossano e di Cosenza, al Commissariato di Polizia di Castrovillari, alla Polizia Provinciale, a tutte le altre forze dell’ordine presenti su Cassano All’Ionio, a tutti gli uffici comunali coinvolti, al Presidente della Regione Calabria, alla Protezione Civile Regionale, all’Azienda Sanitaria Provinciale.

