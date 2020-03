Cassano: nominato il nuovo segretario generale

Con apposito decreto emanato dal sindaco della Città di Cassano All’Ionio, Gianni Papasso, il neo segretario generale dell’ente, Ciriaco Di Talia, è stato nominato quale Responsabile della prevenzione della Corruzione

L’atto di nomina del sindaco Papasso, è stato emesso in ossequio al dettame della legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

A tal fine, l’organo di indirizzo politico di Cassano All’Ionio, non essendovi motivi di discostarsi dall’indicazione normativa, ha individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione il segretario generale dell’ente locale, Ciriaco Di Talìa, con la mission di svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti della normativa vigente; provvedere all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico.

