“Cassano è contro la mafia e la violenza”

Sul gravissimo fatto di sangue verificatosi in mattinata a Cassano, il sindaco Gianni Papasso ha espresso la sua vivissima preoccupazione. “Un evento, ha sottolineato, che fa rivivere alla comunità il ricordo degli anni passati, in cui la mafia, la violenza e la criminalità organizzata, deturpavano l’immagine della nostra cittadina. Cassano, la cui stragrande maggioranza della popolazione è costituita di gente perbene e onesta, ha aggiunto, vuole vivere nella legalità, nella correttezza, nella solidarietà ed in un percorso di rinnovato civismo per dare speranza a tutti i cittadini, in maniera particolare ai più giovani. La comunità Cassanese, ha rimarcato Gianni Papasso, erigerà un’alta e consistente diga contro ogni forma di violenza, contro ogni forma di delinquenza, contro la mafia e la criminalità organizzata.

Il sindaco, l’amministrazione comunale tutta, insieme alla popolazione, sono e continueranno a stare dalla parte dello Stato. Staranno insieme alle forze dell’ordine ed alla magistratura tutta, ha concluso,con l’obiettivo di assicurare alla giustizia gli autori dell’efferato delitto e per una consistente opera di bonifica del territorio”.

